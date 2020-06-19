Коммунисты пытаются защитить Мавзолей Ленина и остановить электронное голосование

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19 июня 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Коммунистическая партия России планировала провести митинги и демонстрации во всех крупных городах страны. Однако из-за карантина мероприятия пришлось отложить. Депутаты от партии проведут встречи с населением и организуют одиночные пикеты в тех городах, где это будет возможно.



Пока коммунисты остановились на требовании отменить голосование по поправкам к Конституции через интернет. Помимо этого КПРФ просит не закрывать мавзолей Ленина маскировочными ограждениями в ходе предстоящего парада Победы.



Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в письменном обращении к президенту России Владимиру Путину сообщил о недопущении изменения повседневного облика мавзолея Ленина. «Это значимый и дорогой объект для россиян», - подчеркнул политик. На сегодняшний день мавзолей уже искусно закрыт полотном.



Другим жёстким заявлением Зюганова было обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой отказаться от электронного голосования по конституционным поправкам.



В целом КПРФ пока не стремится сплотить свой электорат. Для этого нужны свежие идеи и набор инструментов, который органичен карантинными мерами.

Коммунистов устраивает роль второй по значимости партии в российском парламенте. К тому же поддержка левых населением из-за ухудшения экономической ситуации значительно увеличилась.



