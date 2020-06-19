К программе «Миллион призов» присоединились почти 80 компаний

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19 июня 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Призы, фото соцсети

В столице к программе «Миллион призов» присоединились уже почти 80 компаний, сообщается в пятницу 19 июня на официальном сайте мэра Москвы.

«Список партнеров программы «Миллион призов» продолжает увеличиваться. К ней уже присоединились почти 80 предприятий торговли и услуг», - говорится в сообщении.

«Миллион призов» - это уникальная возможность выиграть один из двух миллионов призов (скидок и бонусов): продовольственные и непродовольственные товары, товары для дома и спорта, аптечные товары, посещение кафе и ресторанов, пополнение карты «Тройка», билеты в музеи, театры и кино.

Любой житель столицы, принявший участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в городе Москве с 25 июня по 1 июля любым способом (на избирательном участке, на дому или онлайн), может принять участие в совместной программе Правительства Москвы, Московской торгово-промышленной палаты и бизнеса «Миллион призов».