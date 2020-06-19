Латвийский врач: Жара – серьезное испытание для человека

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июня 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Несомненно, большинство людей любят лето: можно насладиться солнечными деньками, отдохнуть от повседневных забот на море, расслабиться. Но вместе с летом мы «получаем» и сильную жару, которая нас просто изматывает. А иногда и приносит серьезные проблемы. Как уберечь себя от жары? Специально для «Аргументы Недели» интервью с латвийским врачом, членом правления 2-й больницы Янисом Петронисом.

-Доктор, насколько опасна жара? Вот сегодня, например, 30 градусов…

-Это очень опасная температура. Когда столбик термометра показывает «30», то в организме человека происходят изменения: пот вырабатывается активнее, становится обильным. А это значит, что нарушается водный и солевой баланс, что приводит к обезвоживанию организма. Естественно, что повышается и температура тела, а это может спровоцировать тепловой удар, обмороки. Особенно, когда речь идет о пожилых людях, детях.

-А если человек практически здоров и молод, то стоит опасаться жары? Многие юноши, девушки любят такие жаркие деньки.

-Всем нужно беречь себя. При такой жаре человек испытывает нехватку кислорода, дыхание учащается. Такое состояние опасно и для молодых, и для пожилых. Аномальная жара. Мозговое кровообращение нарушается, в мозг поступает меньше крови. Вот вам и головокружение, и обмороки, и инсульты и т.д.

-Но выходить на улицу надо же… Многие работают.

-Надо. И беречь себя надо. Вы можете представить, что происходит с людьми, которые имеют заболевания легких, бронхов? Он просто задыхается. Какой тогда выход из дома? Такой поход может привести к летальному исходу. Пожилым «сердечникам» следует избегать разные походы, например, на базар, в магазины. Переждите пик жары. Сходите по делам вечером. Если вы находитесь на даче, то снимите обувь и походите босиком. Ни о каком пляже днем и речи быть не должно! Раннее утро или на закате. Не носите синтетическую одежду, не употребляйте, пожалуйста, спиртных напитков. И если почувствовали недомогание – к врачу немедленно. Жара – огромный стресс для организма.

-Благодарю.