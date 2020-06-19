У России появился новый способ сделать свои ВВС еще мощнее

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19 июня 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: The National Interest

Фото: National Interest

Российские воздушно-космические силы (ВКС) в ближайшее время получат поставки усовершенствованной отечественной нашлемной системы обнаружения и индикации целей для своих самолетов МиГ. Это важный шаг, поскольку предыдущие версии шлемов производились в Украине.

Несмотря на то, что отношения между Украиной и Россией остаются непрочными, нельзя отрицать, что общая история этих стран только усложнила ситуацию, когда речь заходит о военной технике. Военно-промышленные комплексы были интегрированы –пережиток Советского Союза, когда планировщики намеренно разместили ключевые производства в различных советских республиках, чтобы усилить национальное единство.

В результате на Украине производилась некоторая передовая техника, имеющая решающее значение для России, но с 2014 года, когда сотрудничество между двумя странами в военно-технической сфере было приостановлено, Москва стремится производить внутри страны то, что ранее импортировала.

Опытно-конструкторское бюро электроавтоматики еще в 2016 году приступило к разработке отечественного варианта нашлемных систем взамен украинских вариантов.

Самолеты МиГ с 2021 года начнут получать нашлемные системы целеуказания российского производства от ОКБ «Электроавтоматика»: «Что касается самолетов непосредственно фирмы «Микояна» (самолетов МиГ), то, что мы демонстрировали с точки зрения замены, импортозамещения украинских систем на наши на самолетах марки «Сухого», которые были уже проделаны, точно такая же работа сейчас ведется для того, чтобы заменить изделия на самолетах фирмы «Микоян». В принципе, в следующем году начнем поставки в войска, этому ничего не мешает, сама система автономна, она прошла испытания», – заявил заместитель гендиректора компании Анатолий Шукалов.

Российское Опытно-конструкторское бюро электроавтоматики не предоставило никаких подробностей о возможностях своего отечественного продукта, но вполне вероятно, что эти характеристики будут аналогичны SURA HMTDS.