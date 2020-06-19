Сергунина: Открыт прием заявок на конкурс по решению бизнес-кейсов

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июня 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В столице стартовал прием заявок на конкурс для молодых специалистов в рамках образовательной программы Future Tech. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«В Москве стартовал прием заявок на конкурс для молодых специалистов по решению бизнес-кейсов от технологичных предприятий малого и среднего бизнеса. Он организован в рамках городской образовательной программы Future Tech», - приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Как поясняется, испытания проводятся по 17 направлениям. Среди них - информационные технологии, инженерия, дизайн (архитектура, веб-дизайн, медиадизайн), аналитика, маркетинг, менеджмент, образовательные программы, журналистика, лингвистика, режиссерская работа, химия, юриспруденция, психология и экономика.

«Конкурс пройдет с 15 по 30 июля. Участникам предстоит решить около 300 реальных бизнес-задач, которые подготовили полторы сотни московских компаний. Для молодых специалистов это отличный шанс проявить себя и обратить внимание потенциальных работодателей или инвесторов на свои проекты. Результаты будут оценивать сами компании, предложившие задания, и эксперты», - добавила Сергунина.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, согласно правилам конкурсанты могут участвовать индивидуально или в командах по три-четыре человека. В итоге будут выбраны 14 победителей.

Прием заявок и регистрация для участия в конкурсе продлятся до 15 июля. Общаться организаторы и участники будут при помощи бизнес-мессенджера, разработанного одной из компаний-партнеров проекта Future Tech.