Систему электронного голосования протестировали уже более 50 тыс горожан

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19 июня 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В тестовом онлайн-голосовании уже поучаствовали более 50 тыс москвичей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По данным на 05:00 утра 53 789 жителей Москвы уже приняли участие в тестовом электронном голосовании. Явка составила более семи процентов. Завершится онлайн-голосование сегодня, 19 июня, в 20:00. Горожане отвечают на вопрос, что сегодня важнее для столицы — создать дополнительные парковочные места во дворах или увеличить площади зеленых насаждений», - говорится в сообщении.

Присоединиться к тестированию могут жители Москвы, которые зарегистрировались на участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию до 15:00 17 июня. Для этого им нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи на mos.ru или gosuslugi.ru.

Эту же платформу будут использовать непосредственно в период проведения онлайн-голосования по внесению изменений в Конституцию.