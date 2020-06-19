«Курорты» Белого Озера. Мусор и отсутствие туалетов

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19 июня 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Белое Озеро – один из самых красивых водоёмов Москвы. Находится оно в Восточном округе нашей столицы, непосредственно в районе Косино-Ухтомский. Озеро имеет длинную историю происхождения и развития. Это настоящая жемчужина Восточного округа, которая уже давно пользуется популярностью среди народа Учёные руководствуются двумя официальными теориями. По одним данным, Белое Озеро ледникового происхождения. По другим, карстового. Общий механизм происхождения многих Косинских озёр до конца не выяснен.

В 1985 году вокруг озера был сформирован клуб защитников природы под именем «Экополис-Косино». Благодаря деятельности людей из этого клуба, территорию даже включали в объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2006 году по указу Правительства Москвы был основан специальный Косинский «Природно-исторический парк», в состав которого и вошло данное озеро. В летнее время в этих местах всегда шумно и многолюдно. В Белом Озере обожают купаться тысячи косинцев. Многие люди даже приезжают сюда из других городов и посёлков, не говоря уже про остальные московские районы.

Вот только обслуживание у так называемого «курорта» практически полностью отсутствует. Без сомнения, стоит сказать спасибо правительству за организованные бесплатные пляжи. Но при этом туалеты у Белого Озера отсутствуют совсем. Два года назад санузлы представляли собой нечто похожее на обычные «скворечники», в которых антисанитария – обыденное явление. Сейчас там нет и этого. Стоят кое-как построенные туалеты и то закрытые на замок. Некоторые люди предпочитают справлять свои нужды в раздевалках. Более того, на пляжах можно найти целые горы мусора. Мусоросборочные компании практически не выполняют свою работу. Нередко можно увидеть заполненные урны, рядом с которыми покоятся десятки пакетов с различным непотребством. Бутылки валяются практически везде, где только можно.

К сожалению, местные власти не реагируют должным образом уже множество времени. Никто всерьёз не занимается вопросами Белого Озера. А ведь каждым летом пляжи здесь заполняются тысячами отдыхающих. По озеру то и дело плавают спасатели, регулирующие расстояния для плавания. Но вопросами гигантского количества мусора и закрытых туалетов никто так и не удосужился заняться, что весьма прискорбно. Ведь с такими темпами озеро может спокойно засориться уже в ближайшие несколько лет и перестать быть пригодным объектом для отдыха.

Несмотря на то, что общая глубина озера всего 13 метров, оно может вполне превратиться в общественный туалет, а это несомненно приведёт к различным инфекционным заболеваниям.