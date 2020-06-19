Впервые приём в военные академии РФ пройдёт удаленно

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19 июня 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

Из-за пандемии коронавируса набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России в этом году впервые пройдёт дистанционно.

Кандидаты-офицеры, будущие командиры соединений и воинских частей, успешно прошедшие предварительный конкурсный отбор, участвуют во вступительных испытаниях в 15 вузов Минобороны России, которые продлятся до 15 июля.

Планируется, что из более чем 1,5 тысяч кандидатов отберут наиболее мотивированных офицеров, которых рекомендуют для зачисления. С 1 сентября 2020 года они приступят к обучению по программам магистратуры.

Кроме этого, абитуриенты будут поступать в военные вузы в местах проживания. В каждый регион РФ отправится специальная группа специалистов, которая проведёт отбор.