Перед голосованием по Конституции коронавирус исчез только из телевизора

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19 июня 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

На середину июня в России выявляется по 8 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией в сутки. Если в Москве ситуация стабилизировалась, то в Петербурге не хватает лечебных учреждений для приёма пациентов.



Аналогичная ситуация в регионах, говорить о «выходе на плато» ещё рано. Ситуация с эпидемией накануне парада Победы и голосования по Конституции выглядит весьма удручающе.



В Мурманске после снятия режима самоизоляции количество заражений пошло в рост. Многие пациенты в больницах находятся в тяжёлом состоянии. При этом областное руководство разрешило открыть в городах парикмахерские, салоны красоты. Масочный режим отменён.



В Архангельске суточный прирост заболевших превышает сотню. Общее количество инфицированных составляет более 4 тысяч человек. С 16 июня началось ослабление карантинных мер, открылись гостиницы, парки.



Во Владивостоке готовятся к проведению Парада. Репетиции проходят в разгар рабочего дня прямо в центре города. При этом ситуация далеко не праздничная. Количество заболевших ежедневно увеличивается на 100 человек. Для региона с населением менее двух миллионов это слишком большой показатель.



Из-за этого Парад будет проводиться только для военных, зрителей не будет. Портал Vl.ru провёл опрос населения, который показал, что праздничного мероприятия ждут только 5% людей, остальные считают его лишним. При этом Приморский НИЦ социологии указал, что на голосование по поправкам планирует прийти не менее 60% населения.



