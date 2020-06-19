Депутат МГД Наталия Метлина: Общество должно быть нетерпимым к пьяным за рулем

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19 июня 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина, twitter.com

Центр организации дорожного движения поддержал предложения общественности о разделении потоков на Садовом кольце, где несколько дней назад актер Михаил Ефремов стал виновником ДТП со смертельным исходом. В ЦОДД считают, что важно принять меры, а к обсуждению должны подключиться и ГИБДД, и общественные организации, и Мосгордума.

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина в беседе с журналистами «Аргументы и Факты» рассказала, какие, по ее мнению, нужно сделать выводы из этой ситуации, и как нужно реагировать на уровне города.

«Эта трагедия в очередной раз обнажила чудовищную ситуацию с алкоголизмом в нашей стране. Случаев, аналогичных аварии с участием Ефремова, слишком много, чтобы их игнорировать. Мы имеем дело с тем, что за руль садятся люди, которые не способны контролировать свои действия. Да, находятся и те, кто готов их оправдывать. Но кто защитит всех нас, когда по улице несется пьяный или одурманенный наркотиками за рулем многотонной машины? Это дело должно стать сигналом для тех, кто отвечает за организацию безопасности дорожного движения. Нужно экстренно предпринимать меры, которые позволят снизить количество жертв», - сказала Наталия Метлина..

Депутат напомнила, что резонансное ДТП произошло с выездом на встречную полосу: на 11-полосной трассе не было ничего, что бы остановило машину, и подчеркнула, что это должно стать сигналом к проведению тщательной ревизии опасных мест на столичных дорогах.

«Да, общественники и активисты уже высказались по поводу нескольких проектов — от скромных, подразумевающих установку тросового заграждения, до масштабных инициатив по запуску трамвая по Садовому кольцу и урезанию количества полос движения. Но прежде всего, нам нужна ревизия таких опасных мест, чтобы завтра не оказалось, что на Садовом разделитель поставили, а на другой улице забыли, и там очередной алкоголик убил случайных прохожих», - сказала Наталия Метлина.

Наталья Метлина отдельно указала на безотлагательность дискуссии по данному вопросу, отметив, что не стоит принимать в расчет мнения скептиков, которые опасаются, что разделители испортят внешний вид улиц и приведут к неудобствам, или дорожным пробкам.

«Если это спасет жизни людей, такой вопрос не должен даже в голове возникать. Разделители и отбойники могут выглядеть непрезентабельно, однако вопросы эстетики и конкретных архитектурных решений можно обсуждать. Такую дискуссию с участием экспертов, специалистов и активистов нельзя откладывать, ее нужно начать уже завтра, чтобы приступить к конкретным действиям. Но есть вещи, которые уже не подлежат обсуждению. Мы должны быть абсолютно нетерпимыми к пьяным за рулем. Это должно выражаться и в общественном отношении, и в устройстве дорожных потоков. Чтобы пьяный, садясь за руль, четко понимал, что он едет на тот свет, и, скорее всего, не один», - заключила Наталия Метлина.