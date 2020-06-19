Серафим Тимченко: «Люди должны четко знать, какой чай они покупают»

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19 июня 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Генеральный директор ООО «Краснодарчай» о ребрендинге компании, состоянии отрасли, трендах и перспективах ее развития

Чайная отрасль переживает непростые времена, однако это не помешало одному из ведущих производителей краснодарского чая — ООО «Краснодарчай» пойти на ребрендинг своей продукции. Зачем компании понадобилось «менять лицо», что делают чаеводы для того, чтобы завоевать покупателя, и какие изменения ждут «самый северный чай в мире» — в интервью с руководителем ООО «Краснодарчай» Серафимом Тимченко.



Время для новых решений

— Компания «Краснодарчай» производит ребрендинг торговой марки — вы изменили дизайн, внешний вид упаковки своей продукции. И это всё на фоне кризиса в экономике. Вам не кажется, что нынешняя ситуация не самое удачное время для смены имиджа?

— Не зря же говорят, что кризис — это не только трудности, но и возможности. Не могу сказать, что мы не испытываем проблем из-за пандемии, но сложная ситуация также позволила нам по-новому взглянуть на пути развития компании. В частности, мы разработали новую стратегию продвижения.

Решение о частичном ребрендинге ассортимента неслучайно. Мы гордимся высоким качеством своей продукции, но вместе с тем использовать термин «Краснодарский чай» на упаковке можем не только мы, но и еще ряд производителей. Как выяснилось, покупатель зачастую не вдается в подробности, кто конкретно выпустил чай. Он покупает наш, ему нравится — он снова идет в магазин, видит на упаковке «Краснодарский» и снова покупает. А там совсем другое качество — увы, зачастую не отвечающее тем высоким стандартам, которые мы для себя установили и которых придерживаемся. Поэтому было решено, что нам необходимо обеспечить полную узнаваемость бренда. Чтобы ни с кем другим перепутать его было нельзя.

К слову, решение о смене дизайна не было спонтанным. Прежде чем его принять, мы провели анализ накопленного в чаеводстве опыта практически вековой давности. Выявили сильные и слабые стороны своей торговой марки, как она воспринимается покупателем, в чем уступает и в чем превосходит конкурентов. В результате появилась торговая марка «Века».

Дизайн новой упаковки, по нашему мнению, стильный, узнаваемый, современный, и вместе с тем в нем есть отсыл к традициям и респектабельности, всегда ассоциирующимся с чаем, который по-настоящему хороший.

Кроме того, под единой маркой «Века» мы можем объединить чай разного «происхождения». Не только краснодарский, но и краснополянский, домбайский, крымский, алтайский. По сути, мы даем понять покупателю, что «Века» — это качество, всё лучшее из разных уголков России.

Для нас ребрендинг, проведенный именно в 2020 году,— это еще и своего рода дань памяти. Можно сказать, что этот шаг мы посвящаем легендарному человеку, родоначальнику марки «Краснодарский чай» — Устиму Генриховичу Штейману. В этом году ему исполнилось бы сто лет!



Стандартизировать качество

— Сейчас конкуренция на рынке беспрецедентная: импорт идет со всего мира. Как чувствуют себя кубанские чаеводы в нынешних условиях?

— Нам никогда не было просто. Но в последнее время практически ко всем чаеводам пришло понимание, что успешно конкурировать с зарубежными компаниями мы можем только вместе. Сегодня мы делаем решительные шаги в этом направлении. Совместно с другими компаниями решили возродить советские стандарты качества чая. Хочу подчеркнуть, что впервые с советских времен все чаеводы Краснодарского чая единогласно поддержали разработку ГОСТа, аналогичного тому, который был принят в СССР. Для потребителя, который помнит былой вкус краснодарского чая, это означает возвращение к знакомой сортности и правильной процентовке в купаже.

Разработана четкая и понятная каждому потребителю система. Если на упаковке с краснодарским чаем стоит название «Краснодарский букет», это означает, что продукт на сто процентов состоит именно из чая, произведенного на Кубани. «Экстра» — это 75 процентов краснодарского чая и четверть — импортного. «Высший сорт» — 60 процентов краснодарского чая, 40 процентов импортного. Наконец, «Первый сорт» — 40 процентов краснодарского чая, 60 процентов импортного листа.

Мы благодарны Ассоциации «Росчайкофе», членом которой является наша компания «Объединение Краснодарский чай», за готовность к совместной работе по наведению порядка в отрасли. По нашему запросу уже начата разработка национального стандарта «Краснодарский чай». Процедура долгосрочная, но главное, что механизм запущен.

Продажи выросли

— Какие сложности для вас принесла пандемия и связанные с нею ограничения?

— Проблемы нас не обошли. Мы, как и все, находимся в сложных условиях. Чаеводы зависимы от поставщиков импортной пленки, упаковки и так далее. Их стоимость из-за скачка курса валют существенно выросла. При этом ретейл не готов поднимать для нас входные цены.

К слову, несмотря на кризис, у нас все сотрудники остались на своих местах и заработную плату мы тоже не снижали.

Сейчас думаем, как оптимизироваться, освоить новые ниши, использовать те инструменты, которые предлагает бизнесу государство. Далеко не все, кстати, нам подходят. Например, мы не видим большой пользы от налоговых каникул. А вот кредиты субъектам МСП с низкой процентной ставкой — эффективная мера.

Кстати, хотя производство продукции подорожало, спрос на чай в период карантина остался на высоком уровне. Люди закупали его впрок, и в последние месяцы продажи были большими. А вот что покажет будущее, пока неизвестно. Но однозначно сильного падения объема продаж чайной продукции мы не ожидаем.



Оставить землю на чай

— Вы являетесь сторонником присвоения чайным плантациям в Сочи статуса особо охраняемых природных территорий. Почему это важно?

— Я отстаиваю не только свое, но и коллективное мнение, так как являюсь председателем сельскохозяйственного кооператива «Краснодарский чай», объединяющего целый ряд кубанских чаеводов. Он стал первой подобной отраслевой организацией в России. С вопросом о присвоении чайным плантациям в Сочи статуса особо охраняемых я обращался к президенту России Владимиру Путину во время его встречи с общественностью — в этом собрании я также принимал участие. Сегодня этот вопрос взят на контроль профильных региональных ведомств. Надеюсь, что он будет решен положительно.

Ведь краснодарский чай — это мировой бренд. Чтобы его создать, потребовались титанические усилия тысяч людей, проведена огромная научная работа, изучены климатические и многие другие особенности каждой плантации. Придание статуса особо охраняемых территорий этим землям гарантирует, что они будут использоваться только для чаеводства. И наши потомки тоже смогут наслаждаться насыщенным и богатым вкусом краснодарского чая, который остается неизменным уже более века.

Кроме всего прочего, нельзя забывать, что эти плантации находятся в Сочи, на очень востребованной земле. Естественно, находятся недобросовестные чайные совхозы, желающие вывести их из сельскохозяйственного оборота и застроить высокорентабельными многоквартирными домами. Но жилье можно возвести и в другом месте, а чай можно выращивать только здесь. Так что наша инициатива — это еще и спасение чайных плантаций от застройки.

— Общественная работа играет значительную роль в вашей жизни. Как удается совмещать ее с руководством предприятием и кооперативом?

— Я человек с активной гражданской позицией. Значительный управленческий опыт позволяет правильно планировать свое время и таким образом успевать делать больше. Например, я был депутатом Думы города-курорта Геленджик и считаю, что справился со своей работой. Мы с моей командой старались максимально быстро реагировать на обращения людей, работать на результат. По-моему, это очень важная составляющая депутатской деятельности.

Сейчас жизнь так сложилась, что мы с семьей переехали в Краснодар. И я хотел бы использовать свой опыт и энергию для того, чтобы решать проблемы краснодарцев, вместе развивать краевую столицу. Уверен, у нас это получится.

Медали и победы

Продукция компании «Объединение Краснодарский чай» является:

● обладателем Гран-при и звания «Лучший продукт года» с 2016 года в рамках международной дегустационной выставки «Продэкспо»; отмечена двенадцатью золотыми медалями;

● победителем международной выставки в Китае SIAL CHINA 2018 (Шанхай, Китай) — обладателем пяти золотых медалей за высокое качество;

● победителем и обладателем Гран-при международной выставки WORLD FOOD 2018;

● победителем международной выставки GUL FOOD (Дубай, ОАЭ) — обладателем двух золотых медалей;

● обладателем знака отличия «Сделано на Кубани»;

● неоднократным победителем Международного фестиваля чая и кофе — обладателем одиннадцати золотых медалей.



Серафим Тимченко, генеральный директор ООО «Краснодарчай», по совместительству председатель сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового и перерабатывающего кооператива «Краснодарский чай».

Родился в городе Усть-Лабинске Краснодарского края.

В 2001 году окончил Академию права и управления Министерства юстиции Российской Федерации в Рязани с квалификацией «психолог».

В 2005—2006 годах проходил профессиональную переподготовку в ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет» по программе «Финансы и кредит». В 2019 году окончил магистратуру КубГАУ по специальности «государственное и муниципальное управление».

Член «Единой России», регионального отделения «Опоры России», общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Имеет благодарность за вклад в развитие сельского хозяйства от министра сельского хозяйства А. Н. Ткачева, благодарность за большой вклад в развитие малого и среднего бизнеса на территории Краснодарского края от председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Ю. А. Бурлачко.

Воспитывает троих детей.