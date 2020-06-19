Некоторые россияне могут получить прибавку к пенсии с 1 августа

Некоторые россияне могут получить надбавку к пенсии с 1 августа, передает ФБА "Экономика сегодня". В Пенсионном фонде России подчеркнули, что перерасчет пенсионных выплат будет производиться автоматически.
Отмечается, что право на прибавку имеют те, кто в прошлом году вносили страховые взносы, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
«В августе происходит начисление баллов за работу в предыдущем году. Поэтому с 1 августа 2020 года пенсии будут повышены по итогам работы пенсионера в 2019 году», - заявили в ПФР.
Ранее сообщалось об индексации пенсий с 1 июля.