Некоторые россияне могут получить прибавку к пенсии с 1 августа

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19 июня 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

Кукла. Фото: pixabay.com

Некоторые россияне могут получить надбавку к пенсии с 1 августа, передает ФБА "Экономика сегодня". В Пенсионном фонде России подчеркнули, что перерасчет пенсионных выплат будет производиться автоматически.

Отмечается, что право на прибавку имеют те, кто в прошлом году вносили страховые взносы, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.

«В августе происходит начисление баллов за работу в предыдущем году. Поэтому с 1 августа 2020 года пенсии будут повышены по итогам работы пенсионера в 2019 году», - заявили в ПФР.

Ранее сообщалось об индексации пенсий с 1 июля.