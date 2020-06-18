Танцующими в фонтане у мемориала Победы полуголыми калужанками заинтересовался СК

Следственный комитет по Калужской области проведёт проверку по видео с танцующими в фонтане калужанками, которое разместили в TikTok. Девушки в нижнем белье пляшут в воде на площади Победы города Калуги.
"Следователи проверят условия жизни и воспитания данных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в пресс-службе. "На данной площади в Калуге захоронен прах неизвестного солдата, зажжен Вечный огонь, около которого школьники несут Вахту памяти на посту № 1, установлен памятник жертвам фашистских концлагерей, сюда приходят ветераны, жители и гости города возлагают цветы", — напоминают в следственном комитете.
Следователи намерены направить в адрес врио калужского губернатора области и начальника УМВД региона письма об усилении профилактических мер в подростковой среде, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов.