Танцующими в фонтане у мемориала Победы полуголыми калужанками заинтересовался СК

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18 июня 2020, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]

площадь Победы, Калуга, фото: wikimapia.org

Следственный комитет по Калужской области проведёт проверку по видео с танцующими в фонтане калужанками, которое разместили в TikTok. Девушки в нижнем белье пляшут в воде на площади Победы города Калуги.

"Следователи проверят условия жизни и воспитания данных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в пресс-службе. "На данной площади в Калуге захоронен прах неизвестного солдата, зажжен Вечный огонь, около которого школьники несут Вахту памяти на посту № 1, установлен памятник жертвам фашистских концлагерей, сюда приходят ветераны, жители и гости города возлагают цветы", — напоминают в следственном комитете.

Следователи намерены направить в адрес врио калужского губернатора области и начальника УМВД региона письма об усилении профилактических мер в подростковой среде, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов.