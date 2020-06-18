«Крестовый поход Романова». Бывший духовник Натальи Поклонской поднял мятеж против РПЦ

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18 июня 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Схиигумен Сергей Романов, бывший хороший друг депутата Госдумы Натальи Поклонской, решил воспротивиться верховной власти. Началось всё с коронавирусной пандемии, которая была встречена в России слишком неоднозначно. Какая-то часть населения прислушивалась к словам властей и следовала режиму самоизоляции. Другие же люди напрочь отвергали все введённые ограничения и выступали против политики правящего режима. Некоторые радикалы посчитали «ковидную» вспышку за вымысел и очередную попытку властей «порабощения населения».

В апреле месяце схиигумен Романов выступил против введённых ограничений и призвал людей не бояться коронавируса. Он утверждал, что всем спокойно можно выходить на улицу, совершенно не боясь полицейских и росгвардейцев. Многие восприняли слова священника за правду, но только не руководство РПЦ. За слишком громкие выражения и противодействие власти Романова запретили в служении. Он подвергся жестокой критике и травле. 15 июня прошёл суд по делу схиигумена и его высказываний. Предъявленные обвинения духовник отрицал, заявляя, что все они лишены оснований.



Буквально недавно Романов едва ли не поднял официальное восстание против власти, заручившись поддержкой казаков. В Среднеуральском женском монастыре произошёл настоящий захват контроля. Местная игуменья Варвара покинула обитель, так как была не согласна с мнением Романова по поводу событий в стране. Казаки до сих пор продолжают контролировать монастырь вместе с «восставшим» священником. Журналистов оттуда всех повыгоняли. Наталья Поклонская была проинформирована о событиях за Уралом. Она отказалась что-либо комментировать. Про резонансные «антикоронавирусные» проповеди она не сказала практически ничего. К тому же депутат заявила, что Романов не является её личным духовником.