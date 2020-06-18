Кому выгодно поджигать деревянные застройки в российских городах

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18 июня 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]

Деревянные застройки, располагающиеся в центральных районах крупных городов, являются головной болью руководства муниципалитетов. Очередной скандал, связанный с серией поджогов, развивается в Архангельске.



Жильцы некоторых деревянных домов вынуждены самостоятельно тушить поджоги, так как в городе не хватает на это ресурсов. Владельцы квартир таких домов неоднократно обращались в администрацию города с просьбой расселения, однако вопрос остался на рассмотрении областного руководства. Чиновники утверждают, что средств жилого фонда не хватает для решения проблемы.



В начале июня правоохранители Архангельска сообщили о задержании поджигателя деревянных домов. Против него было возбуждено несколько уголовных дел. Жители утверждают, что он является заказным лицом. Поджигатель исполнял заказ коммерческих структур, которые претендуют на территорию центрального квартала города. Однако в администрации города указали на то, что в данном районе планируется только строительство школы. Коммерческой застройки здесь не будет, - сказала главный архитектор города Александра Юницына.



Многие жители домов настаивают, чтобы старые строения признали аварийными. Местные чиновники в ответ на это на это согласны расселить жильцов тех домов, чьё аварийное состояние было признано до 2017 года.



Помимо Архангельска, деревянные дома поджигаются в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. При поджогах погибают люди. Проблема их расселения объясняется тем, что часть квартир находится в частной собственности, а часть в муниципальной. Этот затрудняет процесс признания дома аварийным строением.



