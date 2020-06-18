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Курсы повышения квалификации ГМЦ прошли более 5 тысяч московских учителей

, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

Курсы повышения квалификации ГМЦ прошли более 5 тысяч московских учителей
Курсы повышения квалификации ГМЦ, фото: соцсети

В учебном году 2019/2020 более 5 тысяч учителей столичных школ прошли курсы повышения квалификации Городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы. Из них более 3 тысяч отдали предпочтение дистанционным курсам.  

«Важно отметить, что онлайн-курсы повышения квалификации – это мировой тренд в профессиональном развитии педагогов, которые стремятся получать новые знания и осваивать новые технологии, минимизируя временные затраты, неизбежные для жителя крупного мегаполиса при обучении в очном формате. Нужно понимать, что сам процесс повышения квалификации в дистанционном формате уже помогает учителю повысить свой уровень ИТ-компетенций, научиться самому создавать электронные материалы, которые в дальнейшем он сможет применять в своей профессиональной практике», – отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин, сообщает сайт столичной мэрии.

Самыми востребованными стали направления: функциональная грамотность, деятельность учителя и классного руководители в условиях дистанционного обучения, метапредметность в образования, дистанционные технологии, организация игровой деятельности в дошкольном образовании, инструменты объективного оценивания. 

Вскоре по многочисленным запросам московских учителей на портале dpomos.ru будут анонсированы курсы по программированию объектов дополненной реальности и анализу и визуализации данных. 

ГБ

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