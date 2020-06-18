Специалист рассказал, как выбрать детскую коляску

18 июня 2020, 17:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation News
Многие родители новорожденных задумываются о том, какую коляску выбрать для своего чада. Врач рассказал, к чему стоит присмотреться.
131 год назад, 18 июня 1889 года, американец Уильям Ричардсон запатентовал детскую коляску. Известно, что первые коляски представляли собой корзинку или короб, к которым прикреплялись три или четыре колеса. Детей в колясках катали не только няньки, в них запрягали собак и даже пони.
"Выбор коляски во многом зависит от финансов родителей. Но в любом случае коляска должна быть устойчивой. Если колеса тонкие, то они должны быть большого диаметра, если же резина толстая, тогда можно купить и с маленькими колесами. Когда коляска едет по кочкам, она должна идти ровно, а не трястись", - подчеркнул врач-педиатр Светлана Карабанова.
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