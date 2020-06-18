В Раменском нашли краснокнижную ящерицу

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18 июня 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Обитание веретеницы ломкой подтвердили в Раменском во время обследования проектируемого памятника природы, передает пресс-служба Минэкологии Подмосковья. Этот вид занесен в Красную книгу.

На первый взгляд веретеница напоминает змею — у нее длинное гибкое тело и отсутствуют конечности. В случае опасности ящерица оставляет в зубах врага хвост, спасаясь сама.

Веретеница совершенно безобидна, ведет скрытный образ жизни, питается насекомыми. Ее челюсти слабые, и укусить человека она не может.