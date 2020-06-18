У Сейма Латвии прошел митинг в защиту георгиевской ленточки

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18 июня 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото предоставлено специально для "АН" Аллой Березовской

Сегодня, 18 июня, Русский Союз Латвии провел митинг у здания парламента в защиту георгиевской ленточки. Лозунг был ясен и прост: «Запрещаем Запрещать!»

Оригинально митингующие подошли к «процессу»: на плакате с мощной мордой тигра была надпись на латышском «Попробуй мне запретить!» Символично и понятно!

Были и другие лозунги: «Запретить дураков в Сейме!» Это один из лозунгов митинга РСЛ в защиту Георгиевской ленточки.

В начале июня Комиссия по правам человека и общественным делам Сейма Латвии с перевесом в один голос поддержала предложение о запрете использования Георгиевской ленточки на публичных мероприятиях. Речь идет в первую очередь о памятных и праздничных мероприятиях 8 и 9 мая.

Представители министерств, приглашенные на обсуждение запрета, по разным причинам это бессмысленное предложение не поддержали.

Согласно Регламенту Сейма, законопроект о запрете Георгиевской ленточки может быть включен в повестку дня ближайших пленарных заседаний. Президиум не торопится это делать, возможно, по причине очевидной неадекватности предложения Национального объединения и поддержавших его «Новых консерваторов». Но эти партии – часть правящей коалиции, и остальные участники не решаются идти на открытый конфликт с радикалами.

Комментарии сопредседателя РСЛ Мирослава Митрофанова: «Цель нашего митинга – предупредить депутатов о том, что запрет Георгиевской ленточки не только нарушает свободу слова, но и является бесполезной затеей. Националисты выдают свои фантазии за реальность, говоря, что люди, прикалывая к груди Георгиевскую ленточку, якобы, отмечают потерю Латвией независимости. Это ложь. За 15 лет в нашей среде сложилась устойчивая традиция рассматривать ленточку только и исключительно в контексте памяти о ВОВ и благодарности советским войнам, разгромившим нацизм. Традиция не мешает абсолютному большинству жителей страны. И вместо запретов лучше бы депутаты занимались экономикой и социальными вопросами. Воевать с памятью и символами – провальное дело! Если представить, что вдруг исчезнет Георгиевская ленточка – мы раздадим тысячи флагов в ее цветах! Если кто-то запретить использовать оранжевый и черные цвета на территории Латвии, то мы организуем раздачу красных ленточек, символизирующих знамя Победы! Если запретят красные ленточки – мы раздадим красные флаги…Ибо за нашими плечами история, справедливость и здравый смысл!»