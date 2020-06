Первый благотворительный музыкальный онлайн-фестиваль пройдет в Краснодаре

Аргументы Недели → Общество 13+

18 июня 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

22-23 июня состоится первый в ЮФО музыкальный онлайн-фестиваль ONELINEFEST. Это уникальный проект, организованный представителями event-индустрии города в поддержку фонда «Край Добра». Все собранные деньги будут перечислены на лечение детей с нарушениями слуха. В фестивале примут участие более 20 популярных музыкальных групп региона: «Бакс Бани», «Лейла», «Беспризорники», «Дикие» и другие. Специальный гость – PLC.

Трансляция онлайн-концерта будет организована на видео-хостинге YouTube, в официальном сообществе фестиваля ВКонтакте и на портале GEO.PRO. У зрителей будет возможность помочь подопечным фонда не только в течение двух дней прямых эфиров – активная ссылка для пожертвований будет активна на сайте фестиваля еще в течение месяца.

Мы благодарим организаторов фестиваля, его участников, партнеров и, конечно, зрителей, которые в такое непростое время находят возможность помогать больным детям. Этот проект объединяет не только людей творческих, но и милосердных, которые, несмотря на все трудности сегодняшнего дня, проявили добрую инициативу, и с большим рвением делают этот проект, чтобы привлечь внимание к судьбам детей, которые лишены возможности слышать! - Яна Сторожук, руководитель благотворительного фонда помощи детям «Край Добра».

Помимо известных музыкантов, фестиваль поддерживают медиа-персоны Краснодара: Андрей Трегубов (актер и шоумен), Армине Курдоглян (режиссер, ведущая, организатор мероприятий), Светлана Листова (актриса телеканала ТНТ), Ангелина Стипиди (общественный деятель).

Ведущая фестиваля – первая ведущая онлайн викторины «Клевер» творческой̆ лаборатории Ивана Урганта и «ВКонтакте», Лучшая ведущая России по версии WA Russia 19’ – Натали Веда.

Организаторы ONELINEFEST – event-агентство «Креативная группа МЯТА» и Группа компаний DjStudio.Ru.

Генеральные партнеры мероприятия: строительная компания АСК, благотворительный фонд помощи детям «Край Добра», Радиостанция DFm, медиахолдинг «Комсомольская Правда», сеть музыкальных магазинов BEATSOUND.RU, рекламно-коммуникационная группа MEDIATRON.

Партнеры мероприятия: компания «Лайн-Дор Юг», «КейтерингБЮРО», GAGARIN кейтеринг, Academy кейтеринг, ресторан «Пивница», SMM агентство Top&Top, рекламное агентство «Зеркало», коммуникационное агентство MACON Advice, Центр пластической и реконструктивной хирургии Алексея Дикарева, школа макияжа «Морозовские птички», Julius Meinl, отель Four Points by Sheraton, торговая марка ARISTOV, репетиционный комплекс LIKE MUSIC.

Информационные партнеры: телеканал «Кубань 24», портал «Югополис», «Московский комсомолец на Кубани», газета «Аргументы недели», газета «Кубань Сегодня», портал Юга.ру, интернет-портал ИА «ВК Пресс», мультимедийный проект «КРД.СОБАКА.RU» «НИА-Кубань», городской портал 24Krasnodar.ru, «Деловая газета.Юг», портал GeoPro, «Первое радио», «Дорожное радио»

Подробная информация на сайте фестиваля onelinefest.ru