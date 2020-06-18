Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Семь стационаров вернулись к стандартному режиму работы после COVID-19

, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Семь стационаров вернулись к стандартному режиму работы после COVID-19
Фото: соцсети

В столице семь городских стационаров, ранее перепрофилированных для госпитализации пациентов с коронавирусом, вернулись к оказанию плановой и экстренной помощи, они приняли уже более 1,8 тыс. пациентов. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы видим плавное снижение количества новых случаев заболевания в городе и стабилизацию числа госпитализаций, а значит инфраструктура, перепрофилированная под COVID-19, в таких объемах больше не требуется. Ранее было принято решение переводить на стандартный режим работы 10 городских стационаров, где подготовлено порядка 6 тыс. коек. Семь из них уже приняли первых пациентов: в больницы имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, №31, в госпиталь на ул. Шаболовка, а также в госпиталь для ветеранов войн №1 уже поступили более 1,8 тыс. пациентов. В первую очередь в клиниках начали прием плановых пациентов по профилям хирургии, травматологии и кардиологии», - сказала Ракова.

«Весь медицинский персонал клиник, вернувшихся к плановой работе, прошел тестирование на коронавирусную инфекцию, и в будущем сотрудники будут проходить исследования на COVID-19 еженедельно. В соответствии с временным стандартом койки в палатах установлены с увеличенными расстоянием. В помещениях предусмотрено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха», - уточнила вице-мэр.

По ее словам, госпитализация плановых пациентов проходит в условиях соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Потоки пациентов разделены – используется отдельный вход в здание, проводится необходимая дезинфекция. Прием пациентов осуществляется по записи с временным интервалом не менее 15 минут.

«Также пациенты проходят тестирование на коронавирус. К плановому лечению врачи приступают только после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19. На время ожидания результатов пациентов размещают в отдельных палатах с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности. В стационарах осуществляется профилактическая и текущая дезинфекция с обработкой высококонтактных поверхностей не реже двух раз в день. Кроме того, для персонала и пациентов установлены дополнительные бесконтактные дозаторы и смесители с некистевым управлением для гигиены рук», - добавила Ракова.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в столице зафиксировано самое низкое за два месяца число новых случаев коронавирусной инфекции.

ГБ

В мире

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

России нужно, чтобы Украина стала дружественным государством, вторым желательным вариантом является разделение соседней страны. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Марков, отечественный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью