Семь стационаров вернулись к стандартному режиму работы после COVID-19

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18 июня 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В столице семь городских стационаров, ранее перепрофилированных для госпитализации пациентов с коронавирусом, вернулись к оказанию плановой и экстренной помощи, они приняли уже более 1,8 тыс. пациентов. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы видим плавное снижение количества новых случаев заболевания в городе и стабилизацию числа госпитализаций, а значит инфраструктура, перепрофилированная под COVID-19, в таких объемах больше не требуется. Ранее было принято решение переводить на стандартный режим работы 10 городских стационаров, где подготовлено порядка 6 тыс. коек. Семь из них уже приняли первых пациентов: в больницы имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, №31, в госпиталь на ул. Шаболовка, а также в госпиталь для ветеранов войн №1 уже поступили более 1,8 тыс. пациентов. В первую очередь в клиниках начали прием плановых пациентов по профилям хирургии, травматологии и кардиологии», - сказала Ракова.

«Весь медицинский персонал клиник, вернувшихся к плановой работе, прошел тестирование на коронавирусную инфекцию, и в будущем сотрудники будут проходить исследования на COVID-19 еженедельно. В соответствии с временным стандартом койки в палатах установлены с увеличенными расстоянием. В помещениях предусмотрено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха», - уточнила вице-мэр.

По ее словам, госпитализация плановых пациентов проходит в условиях соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Потоки пациентов разделены – используется отдельный вход в здание, проводится необходимая дезинфекция. Прием пациентов осуществляется по записи с временным интервалом не менее 15 минут.

«Также пациенты проходят тестирование на коронавирус. К плановому лечению врачи приступают только после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19. На время ожидания результатов пациентов размещают в отдельных палатах с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности. В стационарах осуществляется профилактическая и текущая дезинфекция с обработкой высококонтактных поверхностей не реже двух раз в день. Кроме того, для персонала и пациентов установлены дополнительные бесконтактные дозаторы и смесители с некистевым управлением для гигиены рук», - добавила Ракова.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в столице зафиксировано самое низкое за два месяца число новых случаев коронавирусной инфекции.