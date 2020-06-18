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Многие россияне считают, что в автомобиле можно спастись от 5G

, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Многие россияне считают, что в автомобиле можно спастись от 5G
фото: pixabey
43% россиян считают, что от 5G можно спастись в автомобиле. Больше всего (свыше 80% опрошенных) к такому мнению склоняются жители Мордовии, Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области. При этом в центральных регионах России — Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Тверской области, Татарстане количество таких людей крайне мало и не превышает 5% респондентов.
Несмотря на активную цифровизацию экономики страны, многие жители России убеждены, что технологии связи 5G опасны для здоровья и от них в принципе нужно как-то прятаться. Почему именно машина может стать таким местом, многие россияне отвечали, что она железная и мобильная, поэтому на ней можно уехать подальше от потенциального излучения, — отмечают эксперты. 
СЕ

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