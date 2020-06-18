«Агротур» пройдет в августе

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18 июня 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В кубанском парламенте состоялось расширенное заседание рабочей группы по подготовке краевой выставки-ярмарки кубанских народных промыслов, ремёсел и сельского (аграрного) туризма «Агротур – 2020».



Заседание провёл вице-спикер ЗСК Сергей Усенко. Участие в нём приняли депутаты кубанского парламента Александр Джеус, Андрей Булдин, Сергей Орлов и Юлия Алешкевич, представители региональных министерств и департаментов.

«Агротур» ежегодно проводится под эгидой Законодательного Собрания края, привлекает не только кубанцев, но и гостей региона. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко ранее отмечал значимость краевой выставки, которая позволяет лучше узнавать традиции, обычаи и достопримечательности Кубани.

Первоначально выставка должна была состояться в мае этого года, но в связи с введенными в регионе ограничительными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции проведение мероприятия было перенесено на более поздний период.

— Предлагаю сосредоточиться на тех особенностях, которые мы ожидаем из-за того, что произошел перенос мероприятия на август. Возможно, что в связи с этим появятся какие-то вещи, которые ранее не были нами предусмотрены, –сказал, открывая заседание, Сергей Усенко. По его словам, в новых условиях существенно менять формат мероприятия не планируется. Как рассказали основные докладчики, замминистра культуры Григорий Жуков и замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Лолита Авдеева, началась активная подготовка к проведению выставки. В ходе заседания были даны конкретные поручения по организации мероприятия, его информационному сопровождению, транспортной доступности, культурной программе, обеспечению охраны порядка и пожарной безопасности и ряд других.

Планируется, что выставка-ярмарка пройдет в 20-х числах августа. Пока окончательно не определена дата и место проведения «Агротура-2020». Но в ближайшее время этот вопрос уже решится.

На выставке будут представлены изделия народных мастеров из всех городов и районов края. Особое место займёт презентация объектов агротуризма. В течение дня на ярмарке будут выступать творческие коллективы Кубани. Также в рамках выставки должно состояться награждение лучших народных умельцев, победителей краевого конкурса на лучший объект сельского (аграрного) туризма, проводимого под эгидой Законодательного Собрания региона.