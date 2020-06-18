Как проходит подготовка общероссийского голосования

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18 июня 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Общественной палате (ОП) России в дистанционном формате состоялось очередное заседание рабочей группы по внесению изменений в Конституцию. В его работе принял участие член рабочей группы, спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.



Предметом обсуждения стала готовность регионов к проведению общероссийского голосования.



Открывая встречу, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников подчеркнул, что на сегодняшний день ключевая задача – мониторинг всех аспектов подготовки к проведению голосования и организация разъяснительной работы как по тексту поправок, так и по процедуре.



Присутствовавшая на заседании секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Майя Гришина рассказала в том числе и о процедуре дистанционного голосования. По ее словам, ЦИК уже принял около 800 тысяч заявлений от граждан о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. При этом она выразила уверенность, что право граждан принять участие в общероссийском голосовании по закону о поправке к Конституции в режиме дистанционного электронного голосования будет полностью обеспечено.



Также в процессе обсуждения прозвучала информация о проведении социологического исследования об отношении россиян к процессу подготовки к голосованию. Данные представил руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов, отметив при этом высокий уровень информированности граждан о дате проведения голосования и его формах.



В заключительной части совещания участники заслушали информацию о готовности регионов к общероссийскому голосованию. В частности, члены рабочей группы были проинформированы о состоянии дел в Нижегородской, Новосибирской областях и Приморском крае.



Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко доложил о готовности Краснодарского края к проведению голосования на предыдущем заседании рабочей группы. Председатель ЗСК особо отметил специфику региона, как курортного и аграрного края, заверив, что гости Кубани, как и местные жители, находящиеся вне места своего проживания, также смогут проголосовать.