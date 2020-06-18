Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Эксперт объяснил, почему можно обойтись без мусоропроводов

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Эксперт объяснил, почему можно обойтись без мусоропроводов
фото: pixabey

В России предлагают законсервировать мусоропроводы во всех домах и перестать проектировать их в новостройках. Соответствующее предложение министру строительства и ЖКХ направили Общественная палата (ОП) РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов выступил в поддержку инициативы, добавив, что мусоропроводы не выполняют функцию раздельного сбора отходов."Мусоропроводы, конечно, мешают реформе. Отходы смешиваются при попадании в выгребную яму, и смысл раздельного сбора нарушается на самом первом этапе генерации отходов. Поэтому нам с вами нам надо обязательно эту инициативу поддержать, иначе мы не достигнем тех показателей в нацпроекте, который заложен до 2024 года", - добавил он.

СЕ

В мире

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

России нужно, чтобы Украина стала дружественным государством, вторым желательным вариантом является разделение соседней страны. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Марков, отечественный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью