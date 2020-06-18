Эксперт объяснил, почему можно обойтись без мусоропроводов

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18 июня 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В России предлагают законсервировать мусоропроводы во всех домах и перестать проектировать их в новостройках. Соответствующее предложение министру строительства и ЖКХ направили Общественная палата (ОП) РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов выступил в поддержку инициативы, добавив, что мусоропроводы не выполняют функцию раздельного сбора отходов."Мусоропроводы, конечно, мешают реформе. Отходы смешиваются при попадании в выгребную яму, и смысл раздельного сбора нарушается на самом первом этапе генерации отходов. Поэтому нам с вами нам надо обязательно эту инициативу поддержать, иначе мы не достигнем тех показателей в нацпроекте, который заложен до 2024 года", - добавил он.