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Население Ненецкого автономного округа: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года

Экспертная оценка и прогноз демографической ситуации в России до 2024 года

, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

Население Ненецкого автономного округа: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года
Соцсети

Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов Ненецкого АО до 2024 года. Субъект по численности населения занимает 85 место среди регионов РФ. 

Экспертное резюме:

Ненецкий автономный округ – самый малонаселенный регион РФ.

Прогнозируется дальнейшее незначительное сокращение численности населения региона. Темпы сокращения ежегодно будут увеличиваться, но не превысят  убыль в 120 чел. в год.

Основная причина сокращения численности населения региона – выбытие из региона в другие регионы РФ (межрегиональная миграция). Выбытие сохранятся вплоть до 2024 г. и составят 270 чел. в год, несмотря на очень высокий уровень доходов населения (2 место в РФ) из-за холодного северного климата.

Сдерживать тренд по сокращению численности населения региона будет естественная прибыль населения. Положительный естественный прирост будет на уровне 130-210 чел. в год.

Регион занимает 80 место по разнице численности женщин и мужчин. Гендерная разница к 2024 г. будет увеличиваться и приближаться к среднероссийской на фоне более высокой миграции мужского населения из региона.

Несмотря на сокращение численности населения региона, сокращение численности населения трудоспособного возраста не произойдет из-за повышения пенсионного возраста. К 2024 году численность трудоспособного населения останется на прежнем уровне.

Прогнозируется, что из Ненецкого АО будет выбывать больше жителей, чем прибывать.  Но миграционная убыль населения будет составлять не более 270 чел. в год.

Основная причина выбытия – суровый климат региона. 71% выбывающих из региона остаются в СЗФО.  11% выбывают в ЦФО, 9% – в ПФО, далее следуют –  ЮФО и  СФО – 4,7% и 2,7% соответственно.

Основные регионы выбытия – это  близлежащие северные регионы СЗФО (Архангельская область, Республика Коми), регионы с высоким доходом – Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, а также теплые регионы РФ – Краснодарский край.

Ненецкий АО мало привлекательный регион миграции как для жителей соседних государств, так и для российских жителей из-за сурового северного климата.

Основная причина прибытия – более высокий уровень доходов населения в регионе по сравнению с другими регионами ЦФО. По данным прогноза Минэкономразвития, в регионе прогнозируются низкие темпы роста ВРП по сравнению с другими регионами СЗФО, что связано с невысокими темпами роста сырьевых отраслей экономики.

 

 

Экспертная оценка и прогноз демографической ситуации в Архангельской области.

Как изменяется демографическая ситуация в целом по России можно прочитать по ссылке.

КК

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