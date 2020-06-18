Эксперт рассказал, что будет с туристической отраслью после пандемии

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18 июня 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев сообщил, как будет проходить восстановление туристической отрасли после пандемии. Специалист отметил, что это может занять длительное время.

«Мы полагаем, что полностью отрасль восстановится еще не скоро, не раньше, чем через полтора - два года. Потребуется очень длительный процесс, чтобы выйти на те объемы, которые были до пандемии. Что касается внутреннего туризма, он уже работает, за первую неделю июня около 3,5 тысяч туристов приехали в Сочи на отдых»,- рассказал эксперт.