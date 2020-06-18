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В Москве выявили самое низкое число случаев COVID-19 за 2 месяца

, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве выявили самое низкое число случаев COVID-19 за 2 месяца
Фото: соцсети

Самое низкое за два месяца число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано за сутки в столице. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 1 тыс. 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель впервые за два месяца. 42,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,9% - от 46 до 65 лет, 9,8% - от 66 до 79 лет, еще 5,4% - старше 80 лет. Также 6% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», - говорится в сообщении.

По поручению мэра Москвы с 27 мая в столице пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции может любой желающий по предварительной записи. Уже более 165 тыс. москвичей сдали анализы на антитела. По данным последних двух недель, иммунитет формируется у 17,4% населения.

Напомним, в столице все желающие могут пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. Сделать это предлагают в 30 поликлиниках по предварительной записи. Специальная подготовка к сдаче крови не нужна. С собой нужно иметь полис ОМС и паспорт. Результаты будут доступны в электронной медицинской карте в течение трех дней. Там же можно найти подробную расшифровку всех показателей и указания, что необходимо делать дальше.

С начала мая количество выявляемых случаев заболевания COVID-19 снизилось в три-четыре раза. Стало меньше и пациентов с ОРВИ с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция».

ГБ

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