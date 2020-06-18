В каком формате пройдет Южноуральская книжная ярмарка

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18 июня 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

На эти и многие другие вопросы ответили организаторы мероприятия на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

Планируется, что традиционная ярмарка пройдет в Челябинске 25-26 сентября, если эпидемиологическая ситуация не улучшится, то ярмарка состоится в онлайн-формате. По словам Натальи Диской, директора Челябинской областной научной библиотеки (ЧОУНБ), в прошлом году ярмарку посетили 4000 человек. Если получится, то в этом году ожидают не меньше посетителей.

«Читатели соскучились по книге, — сказала Наталья Диская. — Мы открыли 16 июня библиотеку и увидели, с каким удовольствием и желанием к нам приходят посетители для того, чтобы взять книги и вернуться к активному чтению».

Член оргкомитета ярмарки Рифат Абдрашитов отметил, что на предыдущем мероприятии свои книги представили около 40 издательств. Крупные издатели привозили более 100 книг, небольшие — около 50. Замдиректора ЧОУНБ по творческой деятельности Наталья Соловьёва отметила, что многие читатели смогли купить на ярмарке книги, которые не продаются в челябинских книжных магазинах.

Параллельно с Южноуральской книжной ярмаркой пройдет еще одно интересное мероприятие Всероссийский литературный форум #РыжийФест. Это совместный проект ЧОУНБ и Союза журналистов Челябинской области, он объединит библиотекарей, писателей и журналистов. Форум #РыжегоФеста пройдет в Златоусте, Магнитогорске, Кыштыме, Троицке.

Рифат Абдрашитов отметил, что благодаря этому книжная торговля сможет выйти на новые рынки сбыта.

«Читатели традиционных книг никуда не делись, они живут в маленьких городах и заинтересованы в том, чтобы канал связи с книгой был коротким и доступным по цене», — отметил он.