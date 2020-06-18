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Германия обвиняет Россию в «заказном убийстве» чеченского командира

, 14:33 [ «Аргументы Недели», ] Источник: AFP

Германия обвиняет Россию в «заказном убийстве» чеченского командира
Pixabay

Немецкие прокуроры сегодня обвинили Россию в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Центральном берлинском парке.

«В неизвестный срок до 18 июля 2019 года обвиняемый получил приказ от органов центрального правительства Российской Федерации ликвидировать гражданина Грузии чеченского происхождения Торнике К.», – говорится в заявлении федеральной прокуратуры, в котором убийца назван Вадимом К., псевдоним Вадим С.

Жертва, бывший чеченский командир, был дважды ранен в голову с близкого расстояния в парке Кляйнер Тиргартен, который находится в нескольких минутах ходьбы от немецкого парламента и канцелярии.

Подозреваемый подъехал к мужчине сзади на велосипеде, выстрелив из пистолета с глушителем. После того, как жертва упала на землю, обвиняемый произвел еще два выстрела в голову, которые и привели к смерти.

В ответ на обвинения, выдвинутые прокурорами, правительство Германии заявило, что может предпринять дальнейшие действия против России.

«Правительство оставляет за собой право предпринять дальнейшие шаги», – говорится в заявлении пресс-секретаря, добавляя, что Берлин отнесся к этому делу «очень серьезно».

Ещё в декабре Германия попросила покинуть страну двух российских дипломатов после заявления прокуратуры, что предварительное расследование предполагает, что за убийством может стоять Москва.

Назвав обвинения Германии в адрес Москвы «беспочвенными и враждебными», Россия выслала двух немецких дипломатов.

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