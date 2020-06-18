Что входило в продуктовую помощь южноуральцам

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18 июня 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В продуктовые наборы от благотворителей, которые вручались нуждающимся южноуральским семьям во время самоизоляции, входили продукты местных производителей.

В составе набора - 14 наименований общим весом 8 килограммов. Это бакалея, консервы и кондитерские изделия преимущественно местных производителей. Гуманитарную помощь распространяют добровольцы из числа сотрудников предприятий РМК и местных жителей, с момента старта акции 24 апреля они побывали в Челябинске, Коркино, Вишневогорске, Верхнеуральске, Карабаше, Кыштыме, Долгодеревенском, Томинском, Варне, Карталах, Межозерном, Агаповке, Еткуле, Аргаяше, Октябрьском, Нагайбакском и Каслинском районах.

Благотворительный фонд Русской медной компании подвел промежуточные итоги акции. За почти два месяца продуктовые наборы от фонда получили более 30 тысяч семей в Челябинской области. Волонтеры передали коробки с продовольствием многодетным, а также южноуральцам, потерявшим источник дохода и оставшимся без средств к существованию.

Сортировочный пункт продуктовой помощи располагается в Челябинске. 2 июня площадку, на которой волонтеры еженедельно формируют около 5 тысяч наборов, посетили первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и супруга главы региона Ирина Текслер. Гости подчеркнули важность проекта Благотворительного фонда в сложный период распространения коронавирусной инфекции и поблагодарили организаторов акции и волонтеров за помощь населению, сообщает агентство «Полит74».