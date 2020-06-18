«Краснодар Водоканал»: реализация инвестиционной программы продолжается

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18 июня 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках реализации мероприятий инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») проведет работы по реконструкции канализационно-насосной станции (КНС) «РИП». Станция предназначена для транспортировки стоков северо-восточной части г. Краснодара.



Реконструкция необходима для повышения надежности систем водоотведения в этом густонаселенном районе, а также для обеспечения перспектив развития инженерной инфраструктуры и возможности подключения новых абонентов.



На станции уже заменено насосное оборудование и запорная арматура. Следующим этапом работ станет замена трубопровода, а также установка нового оборудования с применением энергосберегающих технологий, предусматривающих высокую энергоэффективность. Кроме того, на объекте будут внедрены передовые методы управления и автоматизации.



«В целях удобств абонентов реконструкция будет проводиться на действующей КНС, переключенной на временную линию, без остановки перекачки и перенаправления стоков, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Для этого на всех этапах работ будет задействована необходимая спецтехника и специалисты».



На сегодняшний день предприятие успешно реализует инвестпрограмму, в рамках которой реконструирован и модернизирован ряд важных объектов. Реконструкция насосной станции «РИП» – еще один показатель ответственного выполнения «Краснодар Водоканалом» инвестиционной программы предприятия, направленной на обеспечение надежности и качества обслуживания абонентов.