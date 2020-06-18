Таяние вечной мерзлоты: есть ли угроза жилым домам и социальным объектам

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18 июня 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

Фото: соцсети

После катастрофы в Норильске появилось много разговоров о влиянии таяния вечной мерзлоты на сохранность промышленных объектов, но почти никто не вспомнил про огромное количество жилых домов и о миллионах людей, проживающих в них. В опасности могут оказаться также школы, больницы и другие социальные объекты.

К настоящему времени разрушения жилых домов, связанные с такими капризами природы уже отмечены в Якутске, Воркуте, других регионах Крайнего Севера. Повреждения линий нефте- и газопроводов зафиксированы в Югре.

«Вы только вдумайтесь в масштаб проблемы! Вечная мерзлота занимает до 65 процентов площади нашей страны, и на ней расположено огромное количество зданий. Однако деградации вечной мерзлоты почему-то уделяют крайне мало внимания», - отмечает профессор Российского госуниверситета нефти и газа им. И.М. Губкина Константин Ильковский.

То, что мерзлота не вечная, уже не секрет, и тает она давно. В такой аварии, как в Норильске виноваты те, кто вовремя не проследил и не вложил деньги в исследование «грунта», в технологии. В России существует технология, которая способна защитить строения от капризов вечной мерзлоты, и есть предприятие, которое занимается проектированием, производством и монтажом систем температурной стабилизации вечномерзлого грунта. Технология основана на использовании естественного холода. Специальные устройства, «холодильники», аккумулируют его, потом передают «заморозку» на глубинные грунты. Это уже неоднократно было опробовано на практике как на объектах по добыче нефти и газа, так и на десятиэтажных жилых домах.

«К концу этого века зимы на Крайнем Севере могут стать теплее на десять градусов, а лето - на пять», - рассказал профессор, руководитель отдела взаимодействия океана и атмосферы Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета Генрих Алексеев.

Эксперты считают, что, прежде всего, необходимо воссоздать систему контроля вечной мерзлоты. Пресс-служба министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщила, что к концу 2020 года ученые представят комплексный проект мониторинга деградации вечномерзлотных почв. Предполагается, что на федеральном уровне система мониторинга таяния вечной мерзлоты будет представлять собой единый центр сбора информации. Здесь будут заниматься ее обработкой, анализировать и формировать прогнозы.

Деградацию мерзлоты необходимо учитывать и при строительстве новых объектов, и при ремонтах и реконструкциях.

"Нам пора забыть о технологических решениях, которые применялись раньше, когда можно было планировать строительство и не ждать, что здания могут обрушиться», - отмечает Сергей Кругликов, завкафедрой моделирования систем Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета.

Как считают эксперты, задача ученых - уловить тенденцию, научиться оперативно отслеживать ситуацию, а промышленникам и строителям, исходя из этого, применять технологические решения.