Завершился заочный этап Всероссийского патриотического фестиваля «Живая память»

Аргументы Недели → Общество 13+

18 июня 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фестиваль, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., вызвал огромный интерес - на официальный сайт поступило более одной тысячи заявок от авторов, исполнителей, семейных ансамблей и творческих коллективов. Из 3536 участников заочного этапа 57 заявок признаны победителями.

Итоги заочного этапа прокомментировал Председатель жюри патриотического Фестиваля «Живая память», народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации В.С. Лановой.

- Хочу поблагодарить всех участников нашего патриотического фестиваля «Живая память». В непростой период, связанный с эпидемиологической ситуацией в мире, многие из вас нашли время и желание принять участие, поделиться личными историями о своих родных и близких, которые прошли все тяготы в годы Великой Отечественной войны.

Проведена колоссальная работа Экспертного совета по отбору участников, которые будут приглашены на финальные мероприятия Фестиваля в Москву. Работа была нелегкой, но мы постарались выбрать и отметить именно тех, кто на наш взгляд, сможет достойно представить свой регион. Некоторые участники, наверно, задают вопрос - почему именно эти исполнители или творческие коллективы прошли, а другие нет? Отвечая на этот вопрос, постараюсь быть кратким и объективным. Что касается номинации «Автор», здесь, безусловно, учитывалось авторство, а не копирование или подражание кому-то или чему-либо. И, конечно, исполнительское мастерство, умение высокохудожественно донести до зрителя свою мысль. Образ - вот главная задача и в слове и музыке. Ведь никому не интересны прямые словосочетания или игра слов. Великие поэты и композиторы - Пушкин, Лермонтов, Чайковский, Стравинский, Свиридов, и многие другие, говорили с нами художественными образами. Так и в других номинациях, выбирая и прослушивая предлагаемый материал, мы в первую очередь опирались именно на образ, мысль, а потом на исполнительство. Если говорить о «Сценической композиции», нас, возможно, многие упрекнут в «старомодных взглядах». Сейчас очень часто используют в постановках современную хореографию, «синтез» направлений и стилей. Но! Если отключить звук и просто смотреть на танец? Что мы увидим? Музыка в танце только лишь усиливает и подчеркивает общий замысел. Но никто из профессиональных хореографов не будет спорить, что движение - это язык. Пластикой и мизансценами мы рассказываем некую историю зрителю. К сожалению, такая история сложилась далеко не у многих исполнителей в этой номинации.

В завершении своего краткого эссе - все мы родом из детства, а моё поколение родом из войны…Я готов бесконечно говорить о войне и благодарить наших ветеранов за свободу, подаренную нам. Сегодня многие хотят переписать историю. Кому-то стало выгодно искажать факты, принижать ценность нашей победы, просто вычеркнуть из мировой истории подвиг советских солдат. Каждый раз, когда я вижу по телевидению варварски сломанный памятник или слышу лживые домыслы и предвзятые оценки событий тех времен, у меня невольно сжимаются кулаки. Можем ли мы что-то сделать, чтобы защитить нашу память? Конечно! Пока мы говорим об этом, пока поем песни о героических подвигах наших отцов, пока читаем пронзительные стихи Твардовского, Самойлова, Симонова, Светлова, благодарная память будет жить в наших сердцах и передаваться новым поколениям.

ПОБЕДИТЕЛИ ЗАОЧНОГО ЭТАПА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ»

НОМИНАЦИЯ «АВТОР»

Дуэт сёстры Нужины «Город-герой Москва» (Москва) Зинова Мария «Памяти светлых рубах» (Самарская область) Черноусова Екатерина «Блокадный Ленинград» (Москва) Шенберг Анатолий «Сон о войне» (Нижегородская область)

НОМИНАЦИЯ «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Киргинцев Виктор «Маки» без хореографической постановки (Самарская область) Крылова Софья «Дети войны» (Ивановская область) Юсубова Дарья «Весна Победы» (Ульяновская область) Народный ансамбль «Вера» «Баллада о солдате» (Самарская область) Образцовый Ансамбль скрипачей «Каприс» « Соловьи» (Иркутская область)

НОМИНАЦИЯ «ВИДЕОКЛИП»

1. Нестеров Дмитрий « В землянке» (Москва)

2.Петрова Светлана «В день окончания войны» (Красноярский край)

3. МБКДУ «Дом культуры А. П. Вагжанова» «Ты ждешь Лизавета!»

(Республика Бурятия)

4. МБОУ ДО «Детская художественная школа» «Песня деда» (ХМАО)

5. МБОУ ДО «Детская художественная школа» «75 –летию Победы

посвящается» (ХМАО)

НОМИНАЦИЯ «СЦЕНИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

Детский образцовый театр танца «Плясицы «Блокадный Ленинград»

(Самарская область)

Народный ансамбль танца «Карусель» русская солдатская пляска

«Девичий взвод» (Оренбургская область)

3.Студия «Возрождение» «Летят» (Ивановская область)

УЧАСТНИКИ, ОТМЕЧЕННЫЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЖЮРИ И ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ

за профессионализм, творческий подход в раскрытии темы патриотизма и сохранении исторической памяти

НОМИНАЦИЯ «АВТОР»

1. Кузнецов Вячеслав «Бессмертный полк» (Ульяновская область)

2.Токарева Ирина «Чистосердечное признание» (Красноярский край)

НОМИНАЦИЯ «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

1. Марочек Игнат «Возвращайся домой» (ЯНАО)

2. Орлов Алексей « В осеннем парке» (Красноярский край)

3. Салихьянов Ринат «На безымянной высоте» (Башкортостан)

4. Тришина Александра «Баллада о матери» (Санкт-Петербург)

5. Ансамбль «IL CANTO» «Пойдемте домой» (Ивановская область)

6. Вокальный квартет «Дебют» «Ты же выжил солдат» (Костромская

область)

НОМИНАЦИЯ «СЦЕНИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

Ансамбль танца «Калужский сувенир» «Ты же выжил солдат»

(Калужская область

Ансамбль «Скрим» «Список Шиндлера» ( Красноярский край)

Все участники, не прошедшие в очный этап, отмечены дипломом участника Фестиваля (будет направлен по электронной почте, указанной в заявке).

Точные даты проведения очного этапа в Москве уточняются, предварительно планируется проведение в период сентябрь-ноябрь 2020 года.