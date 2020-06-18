Руководитель поискового отряда рассказал о важности защиты исторической правды

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18 июня 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Активист Челябинского отделения Российского военно-исторического общества, руководитель поискового отряда «Медальон» Игорь Новиков прокомментировал поправку, касающуюся защиты исторической правды.

По мнению историка, не понимая войну, сложно представить, что правду о ней нужно защищать.

«Европейским странам сейчас трудно осознать свою беспомощность перед нацисткой агрессией и своим пособничеством агрессору – что только благодаря советскому солдату стал возможен дальнейший ход мировой истории и наступил мир в Европе», — рассказывает Игорь Новиков.

Игорь Новиков цитирует рассказ участника Великой Отечественной войны, жителя города Чебаркуля Николая Парфенова, который принимал участие в освобождении Освенцима.

«При входе в концлагерь перед нами предстала ужасающая картина. … По обе стороны от входа огромные снежные отвалы, из которых торчали человеческие головы, кисти рук, ступни ног. От увиденного леденело в груди. На встречу из бараков с протянутыми руками шли узники, бежать у них не было сил, они похожи на скелеты в лохмотьях, посиневшие. Среди несчастных старики, женщины, дети», — рассказывал Николай Парфенов.

«В этих словах сокрыто предназначение сегодняшнего поколения будущим в необходимости обеспечить защиту исторической правды перед ее фальсификацией», — отметил Игорь Новиков.

Напомним, с инициативой внести такую поправку в Конституцию выступил глава комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов. Владимир Путин поддержал идею прописать в Конституции недопустимость фальсификации истории.