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Собянин осмотрел новый Московский городской центр пульмонологии

, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин осмотрел новый Московский городской центр пульмонологии
Фото: соцсети

Московский городской центр пульмонологии при клинической больнице №67 имени Ворохобова будет открыт в ближайшие месяцы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра будущего центра на ул. Новорублевская.

«Мы не останавливаем проекты по модернизации здравоохранения. Речь идет о строительстве новых корпусов, в том числе инфекционных больниц, онкологических клиник, новых современных приемных отделений. И вот один их таких проектов, я считаю - один из ключевых проектов московского здравоохранения, - создание мощного пульмонологического центра. Как показала практика борьбы с COVID, который в первую очередь наносит удар по легким, это, конечно, самая на сегодняшний день, пожалуй, востребованная технология и в момент борьбы с COVID, и в послековидный период, когда необходима будет реабилитация тех, кто прошли тяжелые фазы заболевания», - сказал Собянин.

Он добавил, что центр оснащен всем необходимым технологическим оборудованием.

«Надеюсь, что в ближайшие месяц-два он будет заселяться и начнет свою работу», - отметил Собянин.

При этом мэр подчеркнул, что город продолжает борьбу с коронавирусом.

«Многие клиники продолжают работать, хотя мы практически каждую неделю принимаем решение о выводе из ковидной системы одну за другой клиник. Буквально сегодня приняли решение о выводе еще 3 тыс. коечного фонда для того, чтобы они занимались плановой нормальной помощью», - сказал Сергей Собянин.

Мэр также встретился с коллективом московских врачей и поздравил их с наступающим Днем медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня, отметив, что как бы ни были хорошо оснащены московские клиники, главное - это профессионализм самих медиков и любовь к своей работе.

«Я выражаю вам огромную благодарность от всех москвичей за то, что вы помогли справиться с пандемией, когда ваши таланты, ваше отношение к работе проявилось в полной мере», - заключил Сергей Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, ожидается, что первых пациентов центр примет до конца 2020 года. Мощность центра составит 222 койки общего профиля и 30 коек реанимации. Таким образом это увеличит мощности городской пульмонологической службы более чем в 1,5 раза. Центр разместится в 10-этажном медицинском корпусе площадью 15,2 тыс. кв. м, где был проведен комплексный ремонт, а также благоустройство прилегающей к зданию территории. Для оснащения центра было закуплено современное лабораторное, диагностическое и хирургическое оборудование, включая КТ, УЗИ экспертного класса, ЭКГ, компрессорно-вакуумные аппараты для удаления нежелательных газов и жидкостей при хирургических вмешательствах, реанимационные консоли, аппарат заместительной почечной терапии, систему подачи кислорода.

В новом центре будут работать 260 специалистов.

ГБ

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