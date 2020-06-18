Дачу Надежды Крупской на Рублёвке распродают по частям, а обещали землю - крестьянам

Аргументы Недели → Общество 13+

18 июня 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Боевая подруга Владимира Ленина жила на Рублевке, правда тогда это ещё не было так модно. Но все равно жила Надежда Крупская не сказать, чтобы очень скромно — 686 соток недалеко от нынешнего пансионата "Петрово-Дальнее".

Потом этот участок принадлежал министру госбезопасности Виктору Абакумову, вот только дома там уже не осталось, только земля да и то, как показала практика, не сильно рентабельная. Поскольку еще семь лет назад участок выставляли на продажу за 27,4 миллиона долларов, но никто таких денег потратить не решился, сообщает канал «Mash».

Теперь продают часть исторической землицы, 286 соток всего за 5,7 миллионов не рублей, конечно. А как же земля – крестьянам?