Можно ли лечить зубы под наркозом

Аргументы Недели → Общество 13+

18 июня 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Стоматолог-терапевт клиники «La peregrina» Наталия КАДЬКАЛОВА рассказала, когда стоматолог может сделать пациенту общую анестезию, какие есть противопоказания и можно ли попросить заменить наркозом местную анестезию.

Разница между анестезией и наркозом в том, что общий наркоз вызывает реакцию всего организма: сон, обезболивание. При местной анестезии обезболивается только тот участок, куда вводится анестетик, при этом пациент остается в сознании, но боли не испытывает.

Часто пациенты испытывают жуткий страх перед лечением зубов. Это связано с неудачным предыдущим лечением или неизвестностью, что же будут с ним делать этими страшными инструментами. Плюс полость рта – это достаточно интимная зона, и для того, чтобы чувствовать себя спокойно, надо очень доверять доктору.

«Я не сторонница лечения зубов под общим наркозом без видимых на то оснований по целому ряду причин, – говорит Кадькалова, – но бывают ситуации, когда «усыпление» пациента целесообразно. Например, это случаи, когда необходимо провести большой объем лечения с серьезным оперативным вмешательством.

Также применение наркоза рекомендовано и целесообразно:

в случае аллергических реакций на местный анестетик, что, однако, встречается крайне редко;

при психических заболеваниях;

заболеваниях нервной системы (олигофрения, эпилепсия, шизофрения), нервных расстройствах;

в случаях панических атак, когда страх пациента так велик, что с ним невозможно договориться;

при выраженном рвотном рефлексе.

Часто наркоз применяют в детском возрасте, когда ребенок не идет на контакт с врачом. Я всегда считаю, что лучше с ребенком договориться, но когда это невозможно, а зубы лечить обязательно нужно, тем более что воспаление у детей развивается в несколько раз быстрее, чем у взрослых, тогда наркоз — это единственный выход. Но если уж и нагружать ребенка наркозом, то лечить надо все сразу, а не по одному зубу. Каждый зуб лечить под наркозом это неправильно.

Бывают также ситуации, когда наркоз противопоказан: бронхиальная астма, серьезные сердечные патологии, различные заболевания эндокринной системы. К тому же, надо понимать, что перед наркозом всегда необходима подготовка: желудок должен быть пустым, ни в коем случае не употреблять алкоголь.

Анестезия — это неотъемлемая часть любого лечения, если же речь идет о наркозе, все должно быть максимально обосновано и взвешено. Конечно, для меня как доктора, очень важно, чтобы пациент получил не только качественное безопасное лечение, но, чтобы ему при этом было максимально комфортно. А я всегда за здравый смысл. Берегите зубки».