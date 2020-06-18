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В ГД оценили идею по консервации мусоропроводов во всех домах

, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

В ГД оценили идею по консервации мусоропроводов во всех домах
фото: мусоропровод, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов прокомментировал предложение российских общественников законсервировать мусоропроводы в многоквартирных домах.

«Отказ от мусоропроводов станет логичным этапом реализации мусорной реформы. В уже существующих многоэтажках от них тоже стоит избавляться, тем более что технически это несложно», - высказал он.

Соответствующее письмо в адрес главы Минстроя Владимира Якушева напривили представители Общественной палаты (ОП) РФ, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества. Авторы предлагают законсервировать мусоропроводы или использовать их только для одного вида отходов. В противном случае они просят разрешить в одностороннем порядке реализацию данного процесса, если жильцы систематически нарушают правила пользования. Однако консервацию предлагается осуществлять за счет собственников жилья, поскольку это входит в оплату за ЖКХ.

«Инициативы Всероссийского общества охраны природы, Общественной палаты России, Института развития правового общества, безусловно, приветствуются и будут рассмотрены и проработаны», - пояснила в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

БА

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