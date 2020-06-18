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Генпрокурор РФ назвал основные недостатки российской медицины

, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Генпрокурор РФ назвал основные недостатки российской медицины
pexels.com

Генпрокурор России Игорь Краснов назвал основные проблемы российской медицины. Выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации, Краснов отметил, что реалии новые, а проблемы старые.

Генпрокурор назвал проблемами здравоохранения нехватку кадров, изношенность зданий больниц и поликлиник, нехватку диагностирующего оборудования и в то же время простой в клиниках дорогостоящих закупленных аппаратов для проведения диагностики.

Краснов сравнил 2019 и 2020 годы, - сообщает портал российского врача "Медвестник". По данным прокуратуры, в Курганской области в начале 2019 года поликлиники и больницы были укомплектованы врачами на 40%, средним медперсоналом – на 61%, а в этом году дефицит медиков стал еще больше. Врачами укомплектованы на 42% и на 62% - медсестрами.

Генпрокурор привел данные, что  в Дагестане, Карелии, Чечне, Астраханской, Вологодской, Калининградской и других областях закупленное дорогостоящее медоборудование больницами долго не использовалось.

По словам Краснова, прокурорские проверки показали, что "здания многих фельдшерских пунктов, поликлиник и районных больниц находятся в неудовлетворительном состоянии". 

ИЧ

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