Великобритания считает, что Китай и Россия пытаются использовать коронавирусный кризис в свою пользу

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18 июня 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Reuters

Daily COVID-19 News Conference in London

Представитель Соединенного Королевства заявил, что Китай, Россия и Иран стремятся использовать слабые места, выявленные вспышкой коронавируса. Например, их обеспоколил новый законопроект о безопасности Гонконга. В нем увидели желание Пекина ужесточить контроль над автономией.

«Коронавирус и проблемы, которые он создал, создали возможность или предполагаемую возможность для различных стран», – сказал министр иностранных дел Доминик Рааб в интервью Sky News.

«Я думаю, что мы видим это в отношении Гонконга, закон о национальной безопасности продвигается в то время, когда внимание всего мира сосредоточено на коронавирусе», - сказал он.

Китай и Россия постоянно отрицают, что они стремятся как-то эксплуатировать Запад, и говорят, что обвинения указывают на антикитайскую и антироссийскую истерию.

«Мы, конечно, знаем, что Россия систематически занимается дезинформацией и пропагандой, используя кибер-и другие способы. Тем же самым занимаются Китай и Иран, но я не думаю, что это как-то повлияло на избирательный процесс в Великобритании на прошедших выборах», – сказал Рааб.