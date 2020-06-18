Москвичам разослали газету с призывом голосовать за поправки в Конституцию. Агитация запрещена, но не для всех

Аргументы Недели → Общество 13+

18 июня 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

Москвичам разослали газету с призывом голосовать за поправки в Конституцию. Очередной агитационный материал обнаружили в своих почтовых ящиках жители Тропарёво-Никулино.

«Шедевр в почтовом ящике. Газета с поражающим количеством «Да» и формулировками, от которых ещё чуть-чуть и прямо в рай. Учитывая, что «Да» является «кандидатом» на этих «выборах», то в газете должны быть выходные данные, как и на любой агитации. А их нет», - рассказал подписчик канала «Подъёма».

Ранее жители Тверского и Ломоносовского районов присылали «Подъёму» фото агитационных листовок, появившихся в подъездах. Глава ЦИКа Элла Памфилова обещала отслеживать подобные материалы, но видимо "утонула" в подобных агитках, поскольку они везде - на огромных плакатах на улицах, в роликах в социальных сетях и даже на федеральных каналах.