В период пандемии коронавируса люди стали вести личные дневники

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18 июня 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

Люди заводят дневник, когда им не хватает общения. С его помощью можно зафиксировать происходящие в мире изменения.



Руководитель интернет-проекта "Прожито" Михаил Мельниченко рассказал "Российской газете" об одном из необычных способов самосохранения личности.



По личным записям исследователи могут проанализировать, как трансформировались люди в стрессовых условиях. Науке известно множество личных дневников, например те, что создавались в период блокады Ленинграда.



Большая часть дневников рождалась самостоятельно. С их помощью люди пытались сохранить свои человеческие качества и побыть «историками». Дневник также помогал очистить память, отточить манеру изложения информации и справиться со стрессовой ситуацией.



В западных государствах в период пандемии коронавируса появились организации, собирающие личные дневники.



Михаил Мельниченко отмечает, что посты в социальных сетях не могут считаться дневником, так как последний практически не предполагает возможность чтения информации посторонними людьми. Хотя жанровая особенность написания текста показывает адресованность определённому кругу лиц. Благодаря авторскому стилю изложения психолог может при помощи дневника определить влюблённость человека, его качества. Фольклорист получает из текстов шутки, слухи, анекдоты.



