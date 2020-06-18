Отбывавший срок в США российский программист Станислав Лисов рассказал о заключении

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18 июня 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

тюремная камера, фото: pexels.com

Российский программист Станислав Лисов, обвинённый в США в киберпреступлениях, прилетел 17 июня в Москву. Отбывавший срок в США Лисов рассказал о заключении. Программиста из Таганрога задержали 13 января 2017 года в Барселоне по запросу ФБР и Интерпола.

В полиции Испании заявили, что россиянин подозревается в кибермошенничестве: похищении почти $1 млн, а также попытке провести другие незаконные операции на сумму около $4,4 млн.

В начале апреля Минюст США выдвинул требование экстрадировать Лисова в Америку, где ему грозило тюремное заключение на срок до 35 лет. 19 января 2018 года россиянина вывезли в США.

В ноябре 2019 года н признал свою вину в сговоре с целью совершения хакерской атаки и был приговорён к четырём годам тюрьмы за кражу денег со счетов в американских банках. Суд учёл уже отбытый срок и примерное поведение россиянина

Он рассказал, что условия в тюрьмах США и Испании очень разные. Для него была важна связь с родственниками. "Хотя бытовые условия в Америке были объективно намного хуже, но там было больше телефонных разговоров, был доступ к компьютеру. В Испании с родственниками было сложнее связываться: звонков меньше", - рассказал он. По его словам, в тюрьме почти всё время было свободным, можно было куда-то выходить, заниматься спортом, смотреть телевизор, учиться.

Лисов отметил, что в американских СМИ идёт огромное количество пропаганды против России, «русских хакеров», которые не только якобы вмешиваются в выборы, но и вообще повинны чуть ли не во всех грехах. В последнее время США переключились на Китай.

В отношении Лисова дело закрыто, никаких претензий у властей к нему нет.