Десятки тысяч московских предпринимателей смогут получить господдержку

Аргументы Недели → Общество 13+

18 июня 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Предприниматели, которые в прошлом году потеряли статус субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), могут снова подать документы для включения в реестр и претендовать на государственную поддержку. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московские организации, которые войдут в специальный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), смогут претендовать на государственную поддержку», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это станет возможным благодаря принятому 8 июня закону.

«Сейчас в Москве зарегистрировано больше 773 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Причем около 150 тыс. предпринимателей в прошлом году потеряли этот статус. Распространенная причина - непредставление отчетности в налоговую службу. По новому закону они могут снова подать документы для включения в реестр и претендовать на все полагающиеся МСП федеральные и региональные меры поддержки», - приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, включение в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства позволит компаниям и индивидуальным предпринимателям получить доступ к широкому набору программ правительства Москвы. Среди них - 13 видов субсидий, льготное кредитование (под 3-7% годовых), рефинансирование ставок.

«Государство в качестве поддержки предлагает снижение страховых взносов в два раза (с 30% до 15%), льготные кредиты и другие программы. Организации, которые относятся к отраслям, больше всего пострадавшим во время пандемии коронавируса, смогут получить дополнительную помощь», - уточняется в материале.