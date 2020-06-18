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18 июня 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели», Марис Риекстиньш, посол Латвии в РФ ] Источник: Эхо Москвы

Марис Риекстиньш, посол Латвии в РФ, фото соцсети

В этот день, 80 лет тому назад с введением войск СССР, началась #оккупация Латвии. Иной раз меня тут спрашивают— что Вы в Латвии всё время с этим 1940? Один из ответов — чтобы не предать забвению имена жертв, в.т.ч. наших послов в СССР, большинство из которых было репрессировано.

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Робертс Лиепиньш — на посту посла Латвии в СССР проработал с 1935 до 1936 г, после чего стал главой г.Рига. После оккупации смог выехать за границу. Умер в 1978 г. в ФРГ.

Алфредс Билманис — посол Латвии в СССР с 1932 по 1935 год. С 1935 по 1948 год — посол Латвии в США. Умер в Вашингтоне в 1948 году.

Янис Сескс — посол Латвии в СССР с 1929 по 1932 год. Арестован в 1941 году. Расстрелян в Вятлаге 10 июля 1943 года.

Карлис Озолс — посол Латвии в СССР с 1923 по 1929 год. Арестован 25.08.1940г. Расстрелян летом 1941 года, в г. Москва.

Эрикс Фелдманис, посол Латвии в СССР с 1921 по 1923 год. Арестован 5.02.1945.

Умер в заключении в г.Рига 4 августа 1945 года.

Янис Весманис — первый посол Латвии в Советской России. Работал в должности с 1920 по 1921г.

14.06.41 депортирован в Вятлаг. Умер в заключении 13 июня 1942 года.

Фрицис Коциньш — на посту посла с 1936 по 1940г. Последний посол Латвии в СССР вплоть до оккупации Латвии. Это ему пришлось получить ультиматум из уст В.Молотова 16 июня 1940г. Арестован 19.09.1940, Расстрелян 28.07.41 в тюрьме Лубянки.

В итоге: из 7 послов, которые служили своему государству до начала оккупации — 3 были расстреляны, 2 умерли во время заключения, только двоим удалось избежать трагической участи.

Жуткая «статистика»... Трагический период отношений между нашими странами.