Актер из сериала «Бригада» призвал не трогать Ефремова, объяснив: «Ему сейчас очень тяжело»

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18 июня 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

Павел Майков, фото: Alexander Chernykh, globallookpress.com

Актёр театра и кино Павел Майков, ставший особо популярным после роли бандита Пчелы в сериале «Бригада», призвал не трогать Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, в результате которого погиб 57-летний мужчина.

ДТП с участием заслуженного артиста Михаила Ефремова получило широкий общественный резонанс. Актриса Рената Литвинова считает, что Ефремова, которому грозит серьезное наказание в виде лишения свободы, затравили.

А Павел Майков отметил, что после случившейся трагедии на актера «с карканьем слетелись "ангелы"» — люди, осуждающие Ефремова за его поступок. По мнению Майкова, «складывается ощущение, что в нашей стране живут только чистые, непорочные, непьющие и не дающие взяток люди».

«Если хотите быть такими милосердными, православными, то не судите и не судимы будете, это раз. А кто без греха, пусть бросит камень, это два, — заявил он в эфире НСН.

Майков предложил помочь деньгами и позволить сторонам конфликта решить проблемы лично. «Отстаньте от Михаила Ефремова! Ему сейчас очень тяжело», — призвал коллега Ефремова.