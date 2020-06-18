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Предложено снизить транспортный налог на 25 процентов в этом году из-за коронавируса

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

Предложено снизить транспортный налог на 25 процентов в этом году из-за коронавируса
pexels.com

Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить транспортный налог на 25 процентов в 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Народный избранник обратился с этой инициативой к министру транспорта Евгению Дитриху.

Мера должна коснуться жителей регионов, в которых в период пандемии "ковида" вводили режим повышенной готовности. По мнению Власова, снижение транспортного налога стало бы "справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки".

По словам депутата, большинство россиян вынуждены были провести дома больше месяца, соответственно, не пользовались автомобилями, передает РИА Новости.

"Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность реализации в виде компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ из федерального бюджета", — говорится в обращении депутат.

ИЧ

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