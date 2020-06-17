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Врач-сексолог рассказал, как можно трактовать занятие любовью на улице

, 22:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Врач-сексолог рассказал, как можно трактовать занятие любовью на улице
фото: Pixabay

Врач-сексолог Александр Полеев рассказал, как можно трактовать прилюдный секс. Напомним, 14 июня в соцсетях появились видеоролики, на которых молодая пара занимается сексом на Хохловской площади.

«Если для людей главное – эксгибиционизм, то есть показать свое тело или какие они смелые, то это приносит большое удовольствие. Но в наших условиях он принимает форму социального или личностного протеста. Правда, может, пара была в состоянии такого опьянения, что плохо отдавали отчет, где находятся. Тогда это вообще не девиация», - подчеркнул сексолог.

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