Врач-сексолог рассказал, как можно трактовать занятие любовью на улице

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2020, 22:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: Pixabay

Врач-сексолог Александр Полеев рассказал, как можно трактовать прилюдный секс. Напомним, 14 июня в соцсетях появились видеоролики, на которых молодая пара занимается сексом на Хохловской площади.

«Если для людей главное – эксгибиционизм, то есть показать свое тело или какие они смелые, то это приносит большое удовольствие. Но в наших условиях он принимает форму социального или личностного протеста. Правда, может, пара была в состоянии такого опьянения, что плохо отдавали отчет, где находятся. Тогда это вообще не девиация», - подчеркнул сексолог.