США обещают взять верх над Китаем и Россией в космосе

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17 июня 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: AFP

AFP Photo/Gregg Newton

Соединенные Штаты хотят помешать Китаю и России взять под свой контроль космос и будут искать помощи у союзников, говорится в новой оборонной космической стратегии, обнародованной Пентагоном.

Этот стратегический документ стал первым с тех пор, как президент Дональд Трамп объявил о создании нового военного подразделения космических сил в декабре.

"Китай и Россия представляют наибольшую стратегическую угрозу в связи с их разработкой, испытанием и развертыванием противокосмической обороны, – говорится в сообщении. – Эти страны вооружили космос, чтобы снизить военную эффективность США и союзников и бросили вызов нашей свободе действий в космосе".

Китай вкладывает миллиарды долларов в космос и выводит на орбиту множество спутников. В 2007 году Пекин также успешно испытал ракетный удар класса "земля-воздух" по спутнику. Россия планирует провести испытательный пуск своей тяжелой ракеты-носителя "Ангара" в конце этого года и продолжает разработку своей новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

В документе подчеркивается, что США будут рады получить поддержку от союзников и партнеров.